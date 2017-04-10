Нижегородский сити-менеджер представил Светлану Киселеву в качестве директора правового департамента

Это было сделано в рамках оперативного совещания 10 апреля 2017 года. Она заняла этот пост после должности начальника управления обеспечения инвестпроцессов министерства инвестиций Нижегородской области. Предыдущий директор департамента правового обеспечения Елена Евсикова покинула этот пост, как ранее рассказывал Сергей Белов, по семейным обстоятельствам.

О намерении Сергея Белова намерен назначить директором правового департамента горадминистрации Светлану Киселеву НИА «Нижний Новгород» сообщало еще в марте 2017 года.

Напомним, 7 марта стало известно, что Елена Евсикова покидает свой пост.

Правовой департамент в январе 2017 года был передан в блок зама сити-менеджера по соцвопросам, которым также в январе была утверждена экс-министр инвестиционной политики Нижегородской области Наталия Казачкова. Кроме того, в «социальный» блок был отдан комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами.

Елена Евсикова проработала в должности начальника правового департамента меньше года, она была назначена в мае 2016 года. Всего же Евсикова проработала в горадминистрации около 18 лет, с 1999 года. С 2013 года являлась заместителем директора департамента правового обеспечения.