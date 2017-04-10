Депутаты ЗС «ускорили» строительство центра имени святителя Иннокентия в Анге

Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба ЗС, они также посетили площадку возле местной школы, где возводят спортивный зал. Напомним, депутаты ЗС во главе со спикером посещали стройки в феврале, тогда подрядчик получил много замечаний, связанных со сроками исполнения работ и с их качеством. Сейчас процесс строительства активизировался.

На месте строительства спортзала при школе уже собирается каркас будущего сооружения. Более активно идет работа на площадке культурно-просветительского центра — сдать объект подрядчик обещает осенью — к началу празднования 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия.

Возведение центра имени святителя Иннокентия Вениаминова и спортзала в Анге находится под личным контролем Сергея Брилки и на парламентском контроле ЗС. Напомним, ещё в октябре 2016 года в рамках выездной сессии ЗС депутаты посетили стройплощадки и признали темпы строительства недостаточными. Следующая поездка в село Анга состоится в конце июня 2017 года.