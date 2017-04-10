Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Пышный банкет за миллионы: чиновник поразил гостей свадьбой сына
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Изумилась»: Алика Смехова высказалась о наряде Ваенги
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
11:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Депутаты ЗС «ускорили» строительство центра имени святителя Иннокентия в Анге

Ход строительства культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Вениаминова в селе Анга Качугского района проверили во время рабочей поездки в посёлок председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и председатель правительства региона Александр Битаров.

Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба ЗС, они также посетили площадку возле местной школы, где возводят спортивный зал. Напомним, депутаты ЗС во главе со спикером посещали стройки в феврале, тогда подрядчик получил много замечаний, связанных со сроками исполнения работ и с их качеством. Сейчас процесс строительства активизировался.

На месте строительства спортзала при школе уже собирается каркас будущего сооружения. Более активно идет работа на площадке культурно-просветительского центра — сдать объект подрядчик обещает осенью — к началу празднования 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия.

Возведение центра имени святителя Иннокентия Вениаминова и спортзала в Анге находится под личным контролем Сергея Брилки и на парламентском контроле ЗС. Напомним, ещё в октябре 2016 года в рамках выездной сессии ЗС депутаты посетили стройплощадки и признали темпы строительства недостаточными. Следующая поездка в село Анга состоится в конце июня 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Милонов внес закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет
Британия предложит новые санкции против России на саммите G7
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Познер не сдержал слез на «Минуте славы» Выступление одного из участников шоу талантов растрогало всех членов жюри
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь