Депутаты ЗС «ускорили» строительство центра имени святителя Иннокентия в Анге
Ход строительства
Ход строительства
Как сообщает 10 апреля 2017 года
На месте строительства спортзала при школе уже собирается каркас будущего сооружения. Более активно идет работа на площадке
Возведение центра имени святителя Иннокентия Вениаминова и спортзала в Анге находится под личным контролем Сергея Брилки и на парламентском контроле ЗС. Напомним, ещё в октябре 2016 года в рамках выездной сессии ЗС депутаты посетили стройплощадки и признали темпы строительства недостаточными. Следующая поездка в село Анга состоится в конце июня 2017 года.