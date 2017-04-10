Новый регламент пересечения границы с Румынией

Таким образом, тем, кто хочет въехать или выехать из соседней страны, придется тратить больше времени на формальности.

Изменения связаны с тем, что 7 апреля вступили в силу поправки к Шенгенскому кодексу о границах, утвержденные Европейским парламентом и Советом Европы.

Они касаются проверки проездных документов и онлайновых баз данных по всем лицам, в том числе тем, кто пользуется правом свободного передвижения по законодательству ЕС (т.е. граждане ЕС и члены их семей, которые не являются гражданами ЕС) при пересечении внешних границ.

Базы данных, по которым проводятся проверки, включают Шенгенскую информационную систему (SIS), базу данных украденных и утерянных проездных документов Интерпола (SLTD) и национальные базы данных. Проверки позволяют государствам-членам убедиться, что соответствующие лица не представляют собою угрозу для общественной безопасности или общественного здоровья, и проводятся в целях повышения безопасности Европейского Союза и его граждан. Это относится ко всем внешним границам (воздушным, морским и сухопутным), как на въезде, так и на выезде, и касается внутренних границ государств-членов, для которых еще не принято решение об отмене проверок на их внутренних границах (пункт 9 Регламента 458/2017).

Учитывая приближающиеся Пасху и сезон отпусков, а также тот факт, что Пограничная полиция Румынии и пограничные органы соседних странах (Венгрии, Болгарии) будут соблюдать эти меры, ожидается увеличение времени ожидания для пограничного оформления на пунктах пересечения автомобильного транспорта.

Кроме того, учитывая большой поток пассажиров в аэропортах, особенно в летнее время, рекомендации на европейском уровне о формах проведения контроля пересечения внешних границ для защиты от террористических угроз, могут привести к увеличению времени ожидания для пограничного контроля в международных аэропортах.