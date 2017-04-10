Новый регламент пересечения границы с Румынией
Вступили в силу новые правила пересечения границы с Румынией, отмечает NOI.md.
Вступили в силу новые правила пересечения границы с Румынией, отмечает NOI.md.
Вступили в силу новые правила пересечения границы с Румынией, отмечает NOI.md.
Таким образом, тем, кто хочет въехать или выехать из соседней страны, придется тратить больше времени на формальности.
Изменения связаны с тем, что 7 апреля вступили в силу поправки к Шенгенскому кодексу о границах, утвержденные Европейским парламентом и Советом Европы.
Они касаются проверки проездных документов и онлайновых баз данных по всем лицам, в том числе тем, кто пользуется правом свободного передвижения по законодательству ЕС (т.е. граждане ЕС и члены их семей, которые не являются гражданами ЕС) при пересечении внешних границ.
Базы данных, по которым проводятся проверки, включают Шенгенскую информационную систему (SIS), базу данных украденных и утерянных проездных документов Интерпола (SLTD) и национальные базы данных. Проверки позволяют
Учитывая приближающиеся Пасху и сезон отпусков, а также тот факт, что Пограничная полиция Румынии и пограничные органы соседних странах (Венгрии, Болгарии) будут соблюдать эти меры, ожидается увеличение времени ожидания для пограничного оформления на пунктах пересечения автомобильного транспорта.
Кроме того, учитывая большой поток пассажиров в аэропортах, особенно в летнее время, рекомендации на европейском уровне о формах проведения контроля пересечения внешних границ для защиты от террористических угроз, могут привести к увеличению времени ожидания для пограничного контроля в международных аэропортах.