Путин объявил благодарность спикеру Заксобрания Челябинской области

Президент Владимир Путин объявил благодарность председателю Законодательного Собрания Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сказано в распоряжении главы государства, благодарность объявлена «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества».

Документ подписан 7 апреля и опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Мякуш в 1998 году впервые стал депутатом Заксобрания, был первым заместителем председателя, четырежды избирался председателем, возглавляет комитет по бюджету. В 2008 возглавлял комиссию Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству при Совете Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За значительный вклад в становление законодательной базы награжден орденами Почета (2008) и Дружбы (2013). С 2010 года — Почетный гражданин Челябинской области.