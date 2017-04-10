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11:14 (мск), источник: ЮГА.ру

И.о. министра образования Кубани стала Ольга Медведева

Исполняющей обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 10 апреля назначили Ольгу Медведеву.

Источник: ЮГА.ру

Соответствующее решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С декабря 2007 года Медведева была начальником управления по образованию и науке администрации Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ольга Медведева окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков. С 1990 года работала учителем французского языка в сочинской СОШ № 22, в 1991 году перешла на такую же должность в гимназию № 1. С 2001 по 2007 год была директором образовательного учреждения.

Как сообщали Юга.ру, Медведева ушла с поста начальника управления по образованию и науке мэрии Сочи 7 апреля. По данным источника, ее сменит директор средней школы № 10 имени атамана Белого Владимир Давыдов.

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