Власти Крыма назвали внешнюю политику США «пиратской»

В частности, подобным термином Константинов охарактеризовал ракетный удар США по авиабазе в Сирии.

«Недавняя пиратская выходка Вашингтона в Сирии поставила мир на грань серьезного обострения. США в который раз продемонстрировали полное пренебрежение нормами международного права, презрением к суверенитетам тех стран и народов, которые оказываются на их пути в мировой гегемонии. Таковы и их сателлиты, которых они вскармливают печеньем, растят по своему образцу и подобию», — сказал Константинов на заседании президиума парламента республики.

По его словам, власти США пытаются учить весь мир демократии, но, похоже, давно забыли сами, что это такое.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Как заявил позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.