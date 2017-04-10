Прокуроры требуют ордер на арест подозреваемых в покушении на Влада Плахотнюка

Прокуроры требуют предварительного ареста для восьмерых подозреваемых в покушении на убийство политика Влада Плахотнюка. Накануне им выдвинули обвинение.

В Молдове и Украине задержали 17 человек по делу о покушении на Плахотнюка

Напомним, покушение на председателя Демпартии Влада Плахотнюка предотвратили совместными усилиями правоохранительные органы Молдовы и Украины. Восьмерых подозреваемых задержали в Кишинёве. Еще девятерых взяли под стражу на Украине.

По информации следствия, ликвидировать Влада Плахотнюка планировали либо в рабочем кабинете, либо в автомобиле. Заказчики обещали за это исполнителям 200 тысяч долларов. Имена подозреваемых не оглашаются.

Большинство из них были судимы ранее. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.