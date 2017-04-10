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12:32 (мск), источник: Интерфакс

Милонов предложил запретить использовать соцсети для организации несанкционированных акций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить пользоваться соцсетями лицам, не достигшим 14 лет, а также использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов и шествий.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующая инициатива размещена в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Ее автором выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

В пояснительной записке он отмечает, что проект закона разработан в целях урегулирования отношений в сфере пользования соцсетями.

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Вводится понятийный аппарат, определяющий основную терминологию. Проектом определяется правовое положение сообществ в соцсетях, права и обязанности администраторов групп.

Милонов также отмечает, что «особенно сильно социальная сеть поработила офисных работников». В связи с этим проектом предлагается запретить использование соцсетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальных сетях предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора.

Особое внимание в проекте закона предлагается уделить «репостам». В связи с этим он вспоминает о «громком деле Евгении Чудновец, воспитательнице детского сада, которая скопировала на свою страничку записи другого пользователя».

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