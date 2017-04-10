Милонов предложил запретить использовать соцсети для организации несанкционированных акций

В пояснительной записке он отмечает, что проект закона разработан в целях урегулирования отношений в сфере пользования соцсетями.

Вводится понятийный аппарат, определяющий основную терминологию. Проектом определяется правовое положение сообществ в соцсетях, права и обязанности администраторов групп.

Милонов также отмечает, что «особенно сильно социальная сеть поработила офисных работников». В связи с этим проектом предлагается запретить использование соцсетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальных сетях предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора.

Особое внимание в проекте закона предлагается уделить «репостам». В связи с этим он вспоминает о «громком деле Евгении Чудновец, воспитательнице детского сада, которая скопировала на свою страничку записи другого пользователя».