В Новосибирске приступил к работе новый глава Минтранса

Владимир Городецкий 10 апреля представил на аппаратном совещании нового министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского. Соответствующее распоряжение о назначении на должность министра № 394-рк глава региона подписал в понедельник, 10 апреля.

До назначения на новую должность Анатолий Костылевский занимал пост первого заместителя начальника управления Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).

Анатолий Викторович Костылевский родился 6 июля 1977 года в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области. В 1999 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы, инженер путей сообщения-строитель».