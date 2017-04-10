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13:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске приступил к работе новый глава Минтранса

В Новосибирске приступил к работе новый глава Минтранса, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Владимир Городецкий 10 апреля представил на аппаратном совещании нового министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского. Соответствующее распоряжение о назначении на должность министра № 394-рк глава региона подписал в понедельник, 10 апреля.

До назначения на новую должность Анатолий Костылевский занимал пост первого заместителя начальника управления Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).

Анатолий Викторович Костылевский родился 6 июля 1977 года в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области. В 1999 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы, инженер путей сообщения-строитель».

Прошел трудовой путь от мастера филиала ОАО «Новосибиркавтодор» Ордынского дорожного ремонтно-строительного управления до заместителя директора Воронежского филиала по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Российские автомобильные дороги». С сентября 2013 по май 2015 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

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