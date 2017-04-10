Нижегородская администрация планирует расселить 500 квартир аварийных домов к 2019 году

По его словам, всего в областном центре по данным на апрель 2017 года насчитывается около 430 домов, нуждающихся в расселении.

«Срок их полного расселения — 2029 год. В 2017—2018 годах мы планируем расселить жителей порядка 500 квартир в домах аварийного фонда», — рассказал Юрий Щеголев.

Он отметил, что наибольшее число аварийных домов насчитывается в Автозаводском, Сормовском, Московском и Нижегородском районах.

«Стоимость расселения в ближайшие два-три года составит 1,5 млрд рублей», — добавил Щеголев.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, подчеркнул, что заложенных в городском бюджете 300 млн рублей на эти цели не хватит.

«Рассчитываем на финансовую поддержку областного правительства. Предварительный разговор с губернатором по этому вопросу уже состоялся», — сказа сити-менеджер.

Белов также добавил, что для расселения аварийного и ветхого фонда в ближайшие годы планируется построить три дома: по ул. Энтузиастов, ул. Радио и ул. Зайцева.

Напомним, ранее заместитель директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Артем Каразанов сообщал НИА «Нижний Новгород», что летом 2017 года планируется начать строить два дома для волнового переселения — по ул. Радио и ул. Машинной. Также в планах администрации строительство дома на ул. Энтузиастов, но, по данным на конец марта текущего года, он находился не в муниципальной собственности, и вопрос его передачи находился в стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство одного дома для волнового переселения в 2017 году. В марте 2017 года стало известно, что горадминистрация планирует расселить более 100 домов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода до конца 2017 года.