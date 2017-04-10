Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Порошенко выразил опасения в связи с возможными действиями России
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«Москва полна решимости»: CNN об ответе РФ на удары США по Сирии
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Изумилась»: Алика Смехова высказалась о наряде Ваенги
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует расселить 500 квартир аварийных домов к 2019 году

Администрация Нижнего Новгорода планирует расселить 500 квартир аварийных домов к 2019 году. Об этом журналистам сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев после оперативного совещания 10 апреля 2017 года.

По его словам, всего в областном центре по данным на апрель 2017 года насчитывается около 430 домов, нуждающихся в расселении.

«Срок их полного расселения — 2029 год. В 2017—2018 годах мы планируем расселить жителей порядка 500 квартир в домах аварийного фонда», — рассказал Юрий Щеголев.

Он отметил, что наибольшее число аварийных домов насчитывается в Автозаводском, Сормовском, Московском и Нижегородском районах.

«Стоимость расселения в ближайшие два-три года составит 1,5 млрд рублей», — добавил Щеголев.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, подчеркнул, что заложенных в городском бюджете 300 млн рублей на эти цели не хватит.

«Рассчитываем на финансовую поддержку областного правительства. Предварительный разговор с губернатором по этому вопросу уже состоялся», — сказа сити-менеджер.

Белов также добавил, что для расселения аварийного и ветхого фонда в ближайшие годы планируется построить три дома: по ул. Энтузиастов, ул. Радио и ул. Зайцева.

Напомним, ранее заместитель директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Артем Каразанов сообщал НИА «Нижний Новгород», что летом 2017 года планируется начать строить два дома для волнового переселения — по ул. Радио и ул. Машинной. Также в планах администрации строительство дома на ул. Энтузиастов, но, по данным на конец марта текущего года, он находился не в муниципальной собственности, и вопрос его передачи находился в стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство одного дома для волнового переселения в 2017 году. В марте 2017 года стало известно, что горадминистрация планирует расселить более 100 домов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода до конца 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Милонов внес закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет
Британия предложит новые санкции против России на саммите G7
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Познер не сдержал слез на «Минуте славы» Выступление одного из участников шоу талантов растрогало всех членов жюри
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь