СМИ узнали о влиянии дочери Трампа Иванки на решение о ракетном ударе по Сирии

Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на свои источники, которые, как утверждается, знакомы с данными, направленными послом Великобритании в Вашингтоне премьер-министру Терезе Мэй и главе МИД Борису Джонсону.

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Согласно источникам, Трамп была «по-настоящему потрясена» фотографиями с места предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на власти Сирии.

В результате ее позиция оказала «существенное влияние на Овальный кабинет», а последовавшая затем реакция администрации США стала «сильнее ожидаемой».

В минувшую пятницу Трамп написала она на своей странице в твиттере, что она гордится решением отца, приказавшего нанести ракетный удар по Сирии после появления сообщений об атаке с использованием химического оружия.