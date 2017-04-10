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14:04 (мск), источник: VN.ru

Губернатор НСО Городецкий ответил главе Хакасии на оскорбление

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий возмутился сравнением нашего региона с «колхозом и деревней», которое высказал глава Хакасии Виктор Зимин. «Так огульно критиковать и даже по-хамски — это недопустимо», — заявил губернатор.

Источник: VN.ru

Сегодня десятого апреля губернатор Владимир Городецкий, вернувшись из рабочей поездки в Москву, встретился с журналистами и прокомментировал недавнее оскорбительное высказывание главы Хакасии Виктора Зимина о Новосибирской области во время совещания регионального кабинета министров. 30 марта Зимин говорил об успехах своего региона и привел сравнение с Новосибирском.

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее», — заявил Зимин.

Большинство жителей Новосибирска и области восприняли эти слова как оскорбление.

«Я по-человечески понимаю, когда хочется о своем родном крае рассказать лучше, чем есть: это твоя гордость, ты здесь живешь, вложил часть своей души и труда в его развитие, — прокомментировал сегодня журналистам губернатор НСО Владимир Городецкий. —  Но при этом показать, как плохо у других, причем в необъективном сравнении — это просто недопустимо».

Глава Новосибирской области вспомнил 2015 год, когда в Хакасии случилась беда — лесные пожары перешли на жилые массивы, сотни людей оказались без крова. Тогда одними из первых откликнулись именно жители Новосибирской области.

«В Хакасию поехали представители наших строительных организаций, чтобы возводить жилье, были отправлены строительные материалы, просто рядовые люди собирали безвозмездную помощь — одежду, питьевую воду и так далее, — продолжает Владимир Городецкий. —  А затем в адрес этих людей так нелицеприятно высказаться — это, я считаю, недостойный поступок высшего должностного лица уважаемой республики. Я воспитан так, что критика — это для меня инструмент анализа, чтобы сделать лучше».

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