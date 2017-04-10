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12:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сбербанк и администрация Иркутска подписали дорожную карту по поддержке экономики города

Оплата проезда в общественном транспорте банковскими картами — одно из значимых нововведений.

Документ, предусматривающий поддержку ряда проектов, имеющих приоритетное значение для развития экономики города, подписали заместитель мэра, председатель комитета по экономике Руслан Ким и управляющая Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. Одним из первых и наиболее значимых нововведений, включенных в дорожную карту, стало внедрение технологии оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

4 апреля в Иркутском отделении Сбербанка состоялось подписание дорожной карты в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве между администрацией центра Приангарья и Байкальским банком ПАО Сбербанк.

«Мы зафиксировали обширный комплекс мероприятий, в которых администрация города и Сбербанк будут принимать участие в качестве партнеров. В их число входит участие банка в реализации инвестиционных проектов города, а также содействие в организации образовательных мероприятий по актуальным вопросам развития предпринимательства», — комментирует заместитель мэра, председатель комитета по экономике Руслан Ким.

Управляющая Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер отметила что, Сбербанк заинтересован в динамичном развитии экономики Иркутской области. Помимо сотрудничества в части поддержки различных инвестиционных проектов, будет продолжена работа над повышением доступности банковских услуг.

Одним из первых и наиболее значимых нововведений, включенных в дорожную карту, стало внедрение технологии оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами. Пилотный проект был запущен при тесном сотрудничестве ПАО Сбербанк c платежной системой Mastercard и муниципальными предприятиями города «Иркутскгорэлектротранс» и «Иркутскавтотранс» и предусматривает оснащение городских автобусов, троллейбусов и трамваев специальными терминалами для приема безналичной оплаты. Оборудование делает возможным прием платежей с помощью банковских карт, а также других устройств с бесконтактной технологией.

«Применение современных платежных технологий позволяет нам преобразовывать инфраструктуру современных городов. Общественный транспорт становится еще удобнее и для жителей, и для гостей Иркутска. Надеемся, пассажиры по достоинству оценят все преимущества этой инновации», — подчеркнул директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России Антон Шигапов.

Отметим, на сегодняшний день в пилотном проекте на территории Иркутска задействовано 16 транспортных средств. Новое решение дополнит привычную систему оплаты, при этом стоимость проезда не изменится и по-прежнему будет составлять 15 рублей.

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