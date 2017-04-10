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13:57 (мск), источник: "Российская газета"

Омские чиновники и депутаты скрыли миллионы от государства

Прокуратура Омской области выявила более тысячи нарушений в сфере антикоррупционного законодательства, связанных с предоставлением недостоверных данных о доходах.

По данным ведомства, чаще всего «ошибались» муниципальные служащие — 680 нарушений. На долю представителей государственной гражданской службы пришлось 324 нарушения.

— В частности, два депутата регионального Законодательного собрания в своих декларациях умолчали о дополнительных источниках прибыли. Еще один более чем на один миллион рублей занизил сумму полученного дохода, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Помимо этого два высокопоставленных сотрудника регионального министерства труда и социального развития не отразили сведения об участии в коммерческих организациях своих супругов.

Не слишком откровенными на предмет полученных доходов оказались и некоторые представители правоохранительных органов.

— Один из полицейских не представил сведения об участии в долевом строительстве двух квартир в Омске, трех земельных участках, принадлежащих его жене, миллионном доходе, полученном по договору уступки права требования, а также доходе от сдачи участков в аренду, — дополняет Татьяна Булихова. — Начальник отдела службы судебных приставов в справке о доходах не отразил сведения о пяти банковских счетах, открытых на его имя.

В целях устранения нарушений прокуроры внесли 236 представлений. 294 лица привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Досрочно прекращены полномочия депутата Совета Дружинского сельского поселения, вовремя не представившего сведения о доходах. По этой же причине по иску прокуратуры могут остаться не у дел и три депутата Совета Лузинского поселения.

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