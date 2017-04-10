Мэр Сергей Андреев сказал тольяттинцам «до свидания»

Сегодня, 10 апреля аппаратное совещание в мэрии Тольятти началось с некоторым опозданием. Последний мэр Тольятти Сергей Андреев, видимо, готовился к прощальной речи. И, после традиционных докладов со стороны федеральных служб, он с ней выступил, пишет TLTgorod.

Андреев всех поблагодарил за совместную работу и постарался представителям каждого блока сказать слова признательности. Например, финансово-экономическому блоку «спасибо» мэра прозвучало за то, что в сложное время находили оптимальные решения, служба работала качественно и слаженно; социальному блоку — за то, что с душой подходили к тем проблемам и задачам, с которыми сталкивались. И так далее, теплых прощальных слов удостоились все.

Муниципальную работу Андреев сравнил с работой жонглера. Все надо делать одновременно, и не всегда это получается. «Речь не о том, чтобы поймать шарик, главное правильно его подбросить, тогда всё получится. Мы всегда думаем о результате, о показателях, но правильное начало — правильно настроить людей, с которыми работаешь, приходится вдохновить, чтобы понимали, что вы их цените и понимали важность дела. Это почти половина успеха», — заявил Сергей Игоревич. Он сообщил о том, что получил предложение в органах государственной власти, но в подробности вдаваться не стал: «Давайте дождемся назначений, могу сказать, что работа будет связана с Тольятти, поэтому с вами не прощаюсь, а говорю до свидания».