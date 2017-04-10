Делегация политиков и бизнесменов из Испании прибыла в Крым

В делегацию вошли президент национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральный координатор национальной партии Андалузии (г. Малага) Сальвадор Гарсия Урбано.

«Делегация уже в Крыму. Предполагается, что она пробудет здесь с 10 по 15 апреля. За это время пройдет целый ряд встреч с крымскими бизнесменами, в том числе представителями крымского отделения “Опоры России”», — сказал Лапенко.

По его словам, гостям будут представлены возможности крымского виноделия, сферы общественного питания, курортно-туристической и строительной отраслей.