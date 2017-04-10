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15:16 (мск), источник: АиФ Калининград

На администрацию Озерского района подали в суд из-за ям и выбоин на дорогах

На администрацию Озерского района подали в суд из-за ям и выбоин на городских дорогах. Местные чиновники должны устранить нарушений законодательства в сфере дорожной деятельности, сообщает пресс-служба областного суда.

Источник: Аргументы и факты

Отремонтировать нужно будет дорожное покрытие по улице Некрасова в самом Озерске и по улице Молодежная в поселке Багратионово. Жалобы местных жителей подтвердились во время совместной проверки прокуратуры и МВД.

Прокурор просит суд обязать ответчика устранить ямы и выбоины. Исковое заявление принято к производству суда.

Напомним, в 2017 году отремонтируют шесть областных дорог и пять улиц Калининграда.

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