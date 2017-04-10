На администрацию Озерского района подали в суд из-за ям и выбоин на дорогах

Отремонтировать нужно будет дорожное покрытие по улице Некрасова в самом Озерске и по улице Молодежная в поселке Багратионово. Жалобы местных жителей подтвердились во время совместной проверки прокуратуры и МВД.

Прокурор просит суд обязать ответчика устранить ямы и выбоины. Исковое заявление принято к производству суда.

Напомним, в 2017 году отремонтируют шесть областных дорог и пять улиц Калининграда.