Песков: встречи с Тиллерсоном в графике Путина в настоящее время нет

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обратив при этом внимание, что подобные контакты заранее не анонсируются.

«Никаких встреч мы не анонсировали и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять госсекретаря США. Песков напомнил, что Тиллерсон приезжает в РФ для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Если такая встреча (с Тиллерсоном) появится (в графике Путина), то мы соответствующим образом вас проинформируем», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Мы такие встречи не анонсируем никогда, будет она или не будет — мы не анонсируем», — обратил внимание представитель Кремля. «Не понимаю сути вопроса», — сказал Песков в ответ на предположение, может ли вероятный отказ Путина от такой встречи расцениваться как сигнал для Вашингтона. «Продолжайте обсуждение», — порекомендовал пресс-секретарь президента РФ журналистке, отметившей, что эта тема активно обсуждается.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11—12 апреля и проведет здесь переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это будет первый приезд Тиллерсона в Москву в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации президента США Дональда Трампа.

Визит госсекретаря США в Москву состоится на фоне ситуации, связанной с ракетным ударом, нанесенным США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе в Сирии. В Москве этот шаг расценили как акт агрессии под надуманным предлогом.