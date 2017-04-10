Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях

Ранее стало известно, что Милонов внес в Госдуму проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». В нем предлагается запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет.

«Не видели суть этого законопроекта и только читаем в СМИ о тех положениях, которые возможно в нем содержатся», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, эти положения малореалистичны. «Вряд ли здесь [Кремлю] надо занимать какую-то позицию», — заключил он.

Милонов внес в Думу законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Согласно предложению депутата, регистрация в соцсетях должна производится по паспорту, с помощью которого можно будет узнать возраст пользователя.

В документе также содержатся положения, запрещающие регистрацию под вымышленными именами, а также распространение скриншотов переписки без согласия ее участников. Законопроект содержит пункты о запрете использования соцсетей для распространения данных о несанкционированных акциях и спама, а также ограничении рекламы.

В разговоре с Би-би-си коллеги Милонова по «Единой России» открестились от законопроекта. По словам члена комитета по информационной политике Евгения Ревенко, депутат не обсуждал свой законопроект ни с комитетом, ни с единороссами. Сам Ревенко назвал предложение Милонова вредным.

Другой собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к руководству Госдумы, сказал, что законопроект Милонова вряд ли будет принят.

Согласно опросу ВЦИОМ, за запрет детям до 14 лет пользоваться социальными сетями выступают 62% россиян.