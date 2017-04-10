Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Положения разработанного депутатом Виталием Милоновым законопроекта о социальных сетях малореалистичны, заявил
Положения разработанного депутатом Виталием Милоновым законопроекта о социальных сетях малореалистичны, заявил
«Не видели суть этого законопроекта и только читаем в СМИ о тех положениях, которые возможно в нем содержатся», — сказал Песков. По словам
Ранее стало известно, что Милонов внес в Госдуму проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». В нем предлагается запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет.
Согласно предложению депутата, регистрация в соцсетях должна производится по паспорту, с помощью которого можно будет узнать возраст пользователя.
В документе также содержатся положения, запрещающие регистрацию под вымышленными именами, а также распространение скриншотов переписки без согласия ее участников. Законопроект содержит пункты о запрете использования соцсетей для распространения данных о несанкционированных акциях и спама, а также ограничении рекламы.
В разговоре с
Другой собеседник Русской службы
Согласно опросу ВЦИОМ, за запрет детям до 14 лет пользоваться социальными сетями выступают 62% россиян.