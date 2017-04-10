Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях

Положения разработанного депутатом Виталием Милоновым законопроекта о социальных сетях малореалистичны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Би-би-си.

Источник: AP 2017

«Не видели суть этого законопроекта и только читаем в СМИ о тех положениях, которые возможно в нем содержатся», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, эти положения малореалистичны. «Вряд ли здесь [Кремлю] надо занимать какую-то позицию», — заключил он.

Ранее стало известно, что Милонов внес в Госдуму проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». В нем предлагается запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет.

Читайте также
Милонов внес в Думу законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Согласно предложению депутата, регистрация в соцсетях должна производится по паспорту, с помощью которого можно будет узнать возраст пользователя.

В документе также содержатся положения, запрещающие регистрацию под вымышленными именами, а также распространение скриншотов переписки без согласия ее участников. Законопроект содержит пункты о запрете использования соцсетей для распространения данных о несанкционированных акциях и спама, а также ограничении рекламы.

В разговоре с Би-би-си коллеги Милонова по «Единой России» открестились от законопроекта. По словам члена комитета по информационной политике Евгения Ревенко, депутат не обсуждал свой законопроект ни с комитетом, ни с единороссами. Сам Ревенко назвал предложение Милонова вредным.

Другой собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к руководству Госдумы, сказал, что законопроект Милонова вряд ли будет принят.

Согласно опросу ВЦИОМ, за запрет детям до 14 лет пользоваться социальными сетями выступают 62% россиян.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
нет
По уровню аналитики, регулярному вранью, да и просто наивных детских фантазий про несекретные документы на адепта цитадели мракобесия претендуете Вы, Сережа) И да, я не считаю Вас от этого умственно неполноценным. Скорее умственно безнадежным)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валерий Рюмин
Не реалистичный это потому что надо думать! А думать( внутрироссийские проблемы) не хотят и не могут в силу непроффесионализма!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Р.P.F
вот тема и закрыта.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Милонов внес в Думу законопроект о запрете соцсетей для детей
Кремль: Встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Познер не сдержал слез на «Минуте славы» Выступление одного из участников шоу талантов растрогало всех членов жюри
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь