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15:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Министерство информации ограничило в марте доступ к 11 интернет-ресурсам

Соответствующее решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 51−1 Закона РБ О средствах массовой информации.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Министерство информации Беларуси ограничило в марте нынешнего года доступ к 11 интернет-ресурсам. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Соответствующее решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 51−1 Закона РБ О средствах массовой информации. В частности, в соответствии с уведомлением МВД Беларуси был ограничен доступ к информационному сайту в доменной зоне .ru, который содержит сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

Также на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Могилевского облисполкома ограничения были введены по отношению к сайтам forexoptimum.by, freshforex.org и forex-minsk.net за размещение ненадлежащей рекламы деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

К интернет-ресурсам dengi-v-dolg-pod-procenty.ook.by и expresszaem.net санкции применили за размещение субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций, ненадлежащей рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц.

Кроме того, к пяти ресурсам из доменных зон .top, .su и .by доступ был ограничен за то, что они позволили себе размещение ненадлежащей рекламы лекарств.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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