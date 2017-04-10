Министерство информации ограничило в марте доступ к 11 интернет-ресурсам
Соответствующее решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 51−1 Закона РБ О средствах массовой информации.
Соответствующее решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 51−1 Закона РБ О средствах массовой информации.
Министерство информации Беларуси ограничило в марте нынешнего года доступ к 11
Соответствующее решение Мининформ принял, руководствуясь статьями 38, 51−1 Закона РБ О средствах массовой информации. В частности, в соответствии с уведомлением МВД Беларуси был ограничен доступ к информационному сайту в доменной зоне .ru, который содержит сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.
Также на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Могилевского облисполкома ограничения были введены по отношению к сайтам forexoptimum.by, freshforex.org и
К
Кроме того, к пяти ресурсам из доменных зон .top, .su и .by доступ был ограничен за то, что они позволили себе размещение ненадлежащей рекламы лекарств.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.