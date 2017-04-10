Самым богатым прокурором Иркутской области второй год подряд стал Станислав Зубовский
Самым богатым прокурором Иркутской области стал Станислав Зубовский. Причём сотрудник прокуратуры Ленинского района Иркутска оказался им второй год подряд.
Самым богатым прокурором Иркутской области стал Станислав Зубовский. Причём сотрудник прокуратуры Ленинского района Иркутска оказался им второй год подряд.
Доход Зубовского — 12,9 миллиона рублей, сведения опубликованы на сайте областного ведомства. Заработок лидера рейтинга в 3,5 раза превысил годовой доход прокурора Иркутской области Игоря Мельникова, который задекларировал 3,7 миллиона рублей. Кроме этого, в собственности у прокурора Ленинского района квартира, дом и земельный участок. Зубовский владеет автомобилями Toyota и Volvo. Наименьший доход — 1,5 миллиона рублей — у прокурора Чунского района Вячеслава Петрова.