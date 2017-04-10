Самым богатым прокурором Иркутской области второй год подряд стал Станислав Зубовский

Доход Зубовского — 12,9 миллиона рублей, сведения опубликованы на сайте областного ведомства. Заработок лидера рейтинга в 3,5 раза превысил годовой доход прокурора Иркутской области Игоря Мельникова, который задекларировал 3,7 миллиона рублей. Кроме этого, в собственности у прокурора Ленинского района квартира, дом и земельный участок. Зубовский владеет автомобилями Toyota и Volvo. Наименьший доход — 1,5 миллиона рублей — у прокурора Чунского района Вячеслава Петрова.