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15:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Корабли Балтфлота провели учения по поиску субмарины противника

Корабли Балфлота, выполняющие задачи дальнего похода, провели противолодочное учение.

Боевые расчёты корветов «Бойкий», «Сообразительный» с помощью штатных средств обнаружения нашли условную субмарину противника. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, осуществили тренировки по отражению атаки предполагаемого неприятеля. Также они провели стрельбы по морским мишеням.

В пресс-службе отметили, что экипажи корабельных вертолётов Ка-27 морской авиации флота, базировавшиеся на корветах, проведут полёты над акваторией Атлантики. Они выполнят тренировки по поиску подлодок условного противника и обнаружению надводных целей.

Отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска 7 апреля и взял курс в Северную Атлантику, где отработает комплекс учебно-боевых задач.

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