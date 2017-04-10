Корабли Балтфлота провели учения по поиску субмарины противника
Корабли Балфлота, выполняющие задачи дальнего похода, провели противолодочное учение.
Корабли Балфлота, выполняющие задачи дальнего похода, провели противолодочное учение.
Боевые расчёты корветов «Бойкий», «Сообразительный» с помощью штатных средств обнаружения нашли условную субмарину противника. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, осуществили тренировки по отражению атаки предполагаемого неприятеля. Также они провели стрельбы по морским мишеням.
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Отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска 7 апреля и взял курс в Северную Атлантику, где отработает комплекс