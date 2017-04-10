Корабли Балтфлота провели учения по поиску субмарины противника

Боевые расчёты корветов «Бойкий», «Сообразительный» с помощью штатных средств обнаружения нашли условную субмарину противника. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, осуществили тренировки по отражению атаки предполагаемого неприятеля. Также они провели стрельбы по морским мишеням.

В пресс-службе отметили, что экипажи корабельных вертолётов Ка-27 морской авиации флота, базировавшиеся на корветах, проведут полёты над акваторией Атлантики. Они выполнят тренировки по поиску подлодок условного противника и обнаружению надводных целей.