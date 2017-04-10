Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов приступил к проверке благоустройства города после зимы

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 10 апреля 2017 года.

Сегодня, в ходе еженедельного оперативного совещания Белов заслушал информацию о ходе месячника по благоустройству от директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимира Рябцева и директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова. Так, с 27 марта — старта месячника — с территории дворов многоквартирных домов вывезено почти 64 тысячи кубометров мусора, отремонтировано 14 детских площадок, ликвидировано 30 несанкционированных свалок, спилено 168 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано и оборудовано вновь 70 контейнерных площадок.

Кроме того, во дворах от мусора очищено 4,4 тысячи кв.м газонов. Всего в мероприятиях по благоустройству придомовых территорий задействовано около 2,6 тысяч человек. Рябцев сообщил, что с улично-дорожной сети вывезено 24,2 тысячи кубометров мусора, ликвидировано 43 несанкционированных свалки, очищено 7,8 тысяч кв.м газонов. В мероприятиях по благоустройству задействовано 344 единицы техники. Ямочный ремонт выполнен на площади более 2,8 тысяч кв. метров — неделю назад эта цифра была практически в два раза меньше, около 1,6 тысяч кв. метров.

В свою очередь Сергей Белов обратил внимание глав администраций районов и руководителей профильных структурных подразделений, что увеличение темпов работ произошло, но его нужно и дальше увеличивать. «С этой недели я начинаю объезды районов города с проверкой выполнения работ по их благоустройству. Ваши отчеты поступают мне еженедельно, но одно дело смотреть цифры на бумаге, а другое — проверить все самому и увидеть своими глазами, пообщаться с жителями, обобщить оценки жителей о работе служб и обслуживающих организаций.

Поэтому проверять вместе с вами будем не только состояние главных улиц, но и дворовые территории", — сказал глава горадминистрации. Кроме того, он напомнил, что 22 апреля в Нижнем Новгороде состоится общегородской субботник. «Для того чтобы люди четко понимали где и что они убирают, необходимо создать карту субботника, с обозначением основных мест уборки. Это нужно сделать в течение недели и представить всем руководителям для ознакомления и информирования сотрудников. От общегородского субботника должен быть практический эффект в виде освобожденных от мусора скверов и парков», — подытожил Сергей Белов.