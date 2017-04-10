Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Кремль ответил на вопрос о нескольких дюймах от конфликта с США
Захарова назвала причину удара США по Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может ответить на сирийскую атаку США ударом по Порошенко
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Муж Заворотнюк не пришёл на ее день рождения - СМИ
Навка удивила фанатов: фото с мужем из бани
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
14:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов приступил к проверке благоустройства города после зимы

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов приступил к проверке благоустройства районов города после зимы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 10 апреля 2017 года.

Сегодня, в ходе еженедельного оперативного совещания Белов заслушал информацию о ходе месячника по благоустройству от директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимира Рябцева и директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова. Так, с 27 марта — старта месячника — с территории дворов многоквартирных домов вывезено почти 64 тысячи кубометров мусора, отремонтировано 14 детских площадок, ликвидировано 30 несанкционированных свалок, спилено 168 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано и оборудовано вновь 70 контейнерных площадок.

Кроме того, во дворах от мусора очищено 4,4 тысячи кв.м газонов. Всего в мероприятиях по благоустройству придомовых территорий задействовано около 2,6 тысяч человек. Рябцев сообщил, что с улично-дорожной сети вывезено 24,2 тысячи кубометров мусора, ликвидировано 43 несанкционированных свалки, очищено 7,8 тысяч кв.м газонов. В мероприятиях по благоустройству задействовано 344 единицы техники. Ямочный ремонт выполнен на площади более 2,8 тысяч кв. метров — неделю назад эта цифра была практически в два раза меньше, около 1,6 тысяч кв. метров.

В свою очередь Сергей Белов обратил внимание глав администраций районов и руководителей профильных структурных подразделений, что увеличение темпов работ произошло, но его нужно и дальше увеличивать. «С этой недели я начинаю объезды районов города с проверкой выполнения работ по их благоустройству. Ваши отчеты поступают мне еженедельно, но одно дело смотреть цифры на бумаге, а другое — проверить все самому и увидеть своими глазами, пообщаться с жителями, обобщить оценки жителей о работе служб и обслуживающих организаций.

Поэтому проверять вместе с вами будем не только состояние главных улиц, но и дворовые территории", — сказал глава горадминистрации. Кроме того, он напомнил, что 22 апреля в Нижнем Новгороде состоится общегородской субботник. «Для того чтобы люди четко понимали где и что они убирают, необходимо создать карту субботника, с обозначением основных мест уборки. Это нужно сделать в течение недели и представить всем руководителям для ознакомления и информирования сотрудников. От общегородского субботника должен быть практический эффект в виде освобожденных от мусора скверов и парков», — подытожил Сергей Белов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь