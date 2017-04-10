В Уфе 11 апреля состоится заседание Президиума республиканского парламента
УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана состоится заседание Президиума республиканского парламента.
УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана состоится заседание Президиума республиканского парламента.
Депутаты намерены вынести на обсуждение отчет Главы Башкортостана о результатах деятельности Правительства РБ за 2016 год, отчет о работе