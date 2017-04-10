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16:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 11 апреля состоится заседание Президиума республиканского парламента

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана состоится заседание Президиума республиканского парламента.

Источник: Reuters

Депутаты намерены вынести на обсуждение отчет Главы Башкортостана о результатах деятельности Правительства РБ за 2016 год, отчет о работе Контрольно-счетной палаты региона за прошедший год, а также заслушать доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Также на рассмотрение парламентариев будет предложено около 30 законопроектов.

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