В Уфе 11 апреля состоится заседание Президиума республиканского парламента

Депутаты намерены вынести на обсуждение отчет Главы Башкортостана о результатах деятельности Правительства РБ за 2016 год, отчет о работе Контрольно-счетной палаты региона за прошедший год, а также заслушать доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Также на рассмотрение парламентариев будет предложено около 30 законопроектов.