МИД Израиля обвинил Ле Пен в искажении правды о Холокосте

По информации агентства «Франс Пресс», лидер партии «Национальный фронт» накануне сказала, что не считает Францию ответственной за события «Вель д’Ив» — прокатившуюся по стране в 1942 году кампанию арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти. В то время часть Франции была оккупирована войсками нацистской Германии, в другой части был установлен коллаборационистский режим Виши.

«Израиль осуждает слова Марин Ле Пен о том, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев с ее территории во время Холокоста. Эта декларация противоречит исторической правде», — говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

МИД напомнил, что признание вины за гибель соотечественников-евреев, в преследовании которых участвовали местные коллаборационистские власти, зафиксировано в заявлениях «сменявших друг друга президентов Франции».

«Это признание лежит в основе ежегодных мероприятий в память о депортации евреев из Франции, и изучения Холокоста в системе образования — важных составляющих борьбы с антисемитизмом, который, к сожалению, вновь поднимает голову», — заявил МИД Израиля.