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15:42 (мск), источник: РИА Новости

МИД Израиля обвинил Ле Пен в искажении правды о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. МИД Израиля осудил и назвал искажением «исторической правды» слова кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о непричастности своей страны к гонениям на евреев в годы Второй мировой войны.

Источник: РИА Новости

По информации агентства «Франс Пресс», лидер партии «Национальный фронт» накануне сказала, что не считает Францию ответственной за события «Вель д’Ив» — прокатившуюся по стране в 1942 году кампанию арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти. В то время часть Франции была оккупирована войсками нацистской Германии, в другой части был установлен коллаборационистский режим Виши.

«Израиль осуждает слова Марин Ле Пен о том, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев с ее территории во время Холокоста. Эта декларация противоречит исторической правде», — говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

МИД напомнил, что признание вины за гибель соотечественников-евреев, в преследовании которых участвовали местные коллаборационистские власти, зафиксировано в заявлениях «сменявших друг друга президентов Франции».

«Это признание лежит в основе ежегодных мероприятий в память о депортации евреев из Франции, и изучения Холокоста в системе образования — важных составляющих борьбы с антисемитизмом, который, к сожалению, вновь поднимает голову», — заявил МИД Израиля.

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