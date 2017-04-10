Дубровский — главам в Челябинске: Необходимо привести город после зимы в порядок

Соответствующее поручение было дано на заседании с замами и министрами. Особый акцент был сделан на уборке в Челябинске.

«Первостепенная задача, которая стоит перед главами районов в Челябинске, — состояние благоустройства, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Необходимо привести город после зимы в порядок».

По словам главы города Евгения Тефтелева, с наступлением тепла коммунальные службы в городе приступили к наведению порядка. «С пятницы на улицы выводим 20 пылесосов, — доложил глава губернатору. — Как только ночью температурный режим будет положительный, мы будем задействовать около 40 пылесосов на очистку улиц города».

Утром на аппаратном совещании в городской администрации Евгений Тефтелев попросил застройщиков не загрязнять асфальтированные дороги в местах ведения возведения домов и зданий.

В городе наращивают темпы ямочного ремонта — за минувшую неделю отремонтировано полторы тысячи квадратных метров дорог. Дорожники приступили к мойке барьерных и тротуарных ограждений, но пока часть зимней техники оставили в резерве (на случай нежданного выпадения снега).

В Челябинске традиционные весенние субботники стартовали 1 апреля. Массовые субботники запланированы на даты: с 13 по 15 апреля, с 20 по 23 апреля, с 27 по 29 апреля, а также 3, 4, 5 мая.