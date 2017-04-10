Путину рассказали об успехах в строительстве Керченского моста

Начали с дорог. «За прошлый год нам удалось серьезно продвинуться вперед в приведении в нормативное состояние федеральных трасс, — сообщил Соколов. — Этот показатель достиг 71 процента, и это лучший показатель за последний период времени. В этом году мы еще, сконцентрировав усилия, улучшим этот показатель, приблизившись вплотную к приведению 80 процентов федеральных дорог в нормативное состояние».

Завершен ряд знаковых проектов, но особую гордость у дорожников, по словам министра, вызывают проекты мостостроения. «В прошлом году мы ввели в эксплуатацию и открыли рабочее движение более чем на 10 внеклассных мостах, примерно столько же, сколько выводили за предыдущее пятилетие», — сообщил он. «Конечно же, украшением, венцом в этой короне Западный скоростной диаметр», — заявил министр.

«Сейчас практически вся трасса состоит из мостов?» — уточнил президент. «Да, практически вся», — был ответ. «Многие сейчас даже учатся на наших проектах», — рассказал Соколов.

«Если говорить об авиации, то здесь, несмотря на некое снижение международных перевозок по понятным причинам (были закрыты три основных направления: Украина, Египет и Турция), нам во внутрирегиональных перевозках удалось на семь процентов увеличить показатели обслуживания пассажиров, достигнув тоже рекордных отметок — 56 миллионов пассажиров из 88», — продолжил докладчик.

За январь и февраль динамика роста — примерно на 15−18 процентов, в том числе за счет открытия новых аэропортов, инфраструктуры. «Открыты аэропорты в Тюмени, Нижнем Новгороде, Волгограде. Сделан новый аэропорт в Подмосковье — аэропорт Жуковский, он уже обслужил более 50 тысяч пассажиров. Завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в Уфе, Волгограде, Петропавловске-Камчатском, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом, серьезно увеличив туристическую привлекательность Камчатки)», — рассказал министр.

«Вы когда-то говорили, что в Петропавловске-Камчатском нужно иметь запас материалов на случай необходимости ремонта взлетно-посадочных полос», — заметил Владимир Путин. «В свое время такой запас был создан. Это было действительно несколько лет назад, и он находится как стратегический запас на площадке, это специальные плиты, так называемые ПАГи», — заметил Соколов. «Проверьте, чтобы это было», — указал президент. «Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы все было на месте», — пояснил он. «То же самое касается Сахалина», — распорядился глава государства.

«Что касается морских перевозок, здесь тоже мы существенно увеличили объем перевалки грузов, примерно на семь процентов, достигнув 720 миллионов тонн. И это тоже лучший показатель работы морского комплекса за последнее время», — оценил Соколов. «При этом не забыли и о пассажирских перевозках: открыты морские вокзалы для пассажиров, круизных судов в Мурманске, на Дальнем Востоке и в Петропавловске-Камчатском», — добавил он.

Обновился ледокольный флот. Спущен на воду самый крупный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», поднят флаг на ледоколе «Новороссийск». Восстановлен брошенный в свое время в Крыму парусник «Херсонес», он уже принял участие в регате.

Удалось переломить тренд снижения объема железнодорожных пассажирских перевозок. Самый знаковый проект, не имеющий аналогов в мире — это Московское центральное кольцо, в сутки им пользуются порядка 350 тысяч пассажиров, уже перевезено свыше 43 миллионов человек.

«Сколько лет строили?» — уточнил президент. «Практически пять с половиной лет: 54 километра, большой объем инвестиций — порядка 100 миллиардов рублей, 31 пересадочный пункт. Это прекрасный пример не только инвестиций федерального бюджета, но и внебюджетных инвестиций», — полагает министр. Как, например, проекты государственно-частного партнерства в мостостроении, добавил он.

Государственная транспортная лизинговая компания вложила в развитие транспортного комплекса свыше 300 миллиардов рублей, мультипликатор по отношению к бюджетным инвестициям — один к четырем: более 70 воздушных судов, в том числе 18 «Суперджетов», 50 морских и речных судов, 30 тысяч вагонов.

«Но основное, конечно, внимание приковано к Крыму, — продолжил докладчик. — Это действительно стратегический проект, на котором мы сконцентрировали свои усилия. По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением». «Сегодня мы уже сконцентрировали свои усилия на строительстве и реконструкции трассы “Таврида”, почти 240 километров. Подготовительные работы развернуты на всех участках, завершена разработка проектной документации, и весь объем документации сдается в экспертизу. С начала летнего сезона, как позволит погода, строительные работы будут уже развернуты на всем протяжении этой трассы», — сказал он.

«Как мы говорили, нужно, чтобы и дорога, и мост синхронно вступили», — напомнил глава государства, отметив, что работы можно вести круглый год. «Будет сделано все возможное», — заверил министр.