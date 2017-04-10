Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Три простых способа готовить быстрее
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
16:23 (мск), источник: "Российская газета"

Путину рассказали об успехах в строительстве Керченского моста

Глава государства предложил поговорить по всем вопросам, которые входят в компетенцию министерства: это отгрузка, дорожное строительство, работа авиационного, морского, железнодорожного, автомобильного транспорта.

Источник: AP 2017

Начали с дорог. «За прошлый год нам удалось серьезно продвинуться вперед в приведении в нормативное состояние федеральных трасс, — сообщил Соколов. — Этот показатель достиг 71 процента, и это лучший показатель за последний период времени. В этом году мы еще, сконцентрировав усилия, улучшим этот показатель, приблизившись вплотную к приведению 80 процентов федеральных дорог в нормативное состояние».

Завершен ряд знаковых проектов, но особую гордость у дорожников, по словам министра, вызывают проекты мостостроения. «В прошлом году мы ввели в эксплуатацию и открыли рабочее движение более чем на 10 внеклассных мостах, примерно столько же, сколько выводили за предыдущее пятилетие», — сообщил он. «Конечно же, украшением, венцом в этой короне Западный скоростной диаметр», — заявил министр.

«Сейчас практически вся трасса состоит из мостов?» — уточнил президент. «Да, практически вся», — был ответ. «Многие сейчас даже учатся на наших проектах», — рассказал Соколов.

«Если говорить об авиации, то здесь, несмотря на некое снижение международных перевозок по понятным причинам (были закрыты три основных направления: Украина, Египет и Турция), нам во внутрирегиональных перевозках удалось на семь процентов увеличить показатели обслуживания пассажиров, достигнув тоже рекордных отметок — 56 миллионов пассажиров из 88», — продолжил докладчик.

За январь и февраль динамика роста — примерно на 15−18 процентов, в том числе за счет открытия новых аэропортов, инфраструктуры. «Открыты аэропорты в Тюмени, Нижнем Новгороде, Волгограде. Сделан новый аэропорт в Подмосковье — аэропорт Жуковский, он уже обслужил более 50 тысяч пассажиров. Завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в Уфе, Волгограде, Петропавловске-Камчатском, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом, серьезно увеличив туристическую привлекательность Камчатки)», — рассказал министр.

«Вы когда-то говорили, что в Петропавловске-Камчатском нужно иметь запас материалов на случай необходимости ремонта взлетно-посадочных полос», — заметил Владимир Путин. «В свое время такой запас был создан. Это было действительно несколько лет назад, и он находится как стратегический запас на площадке, это специальные плиты, так называемые ПАГи», — заметил Соколов. «Проверьте, чтобы это было», — указал президент. «Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы все было на месте», — пояснил он. «То же самое касается Сахалина», — распорядился глава государства.

«Что касается морских перевозок, здесь тоже мы существенно увеличили объем перевалки грузов, примерно на семь процентов, достигнув 720 миллионов тонн. И это тоже лучший показатель работы морского комплекса за последнее время», — оценил Соколов. «При этом не забыли и о пассажирских перевозках: открыты морские вокзалы для пассажиров, круизных судов в Мурманске, на Дальнем Востоке и в Петропавловске-Камчатском», — добавил он.

Обновился ледокольный флот. Спущен на воду самый крупный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», поднят флаг на ледоколе «Новороссийск». Восстановлен брошенный в свое время в Крыму парусник «Херсонес», он уже принял участие в регате.

Удалось переломить тренд снижения объема железнодорожных пассажирских перевозок. Самый знаковый проект, не имеющий аналогов в мире — это Московское центральное кольцо, в сутки им пользуются порядка 350 тысяч пассажиров, уже перевезено свыше 43 миллионов человек.

«Сколько лет строили?» — уточнил президент. «Практически пять с половиной лет: 54 километра, большой объем инвестиций — порядка 100 миллиардов рублей, 31 пересадочный пункт. Это прекрасный пример не только инвестиций федерального бюджета, но и внебюджетных инвестиций», — полагает министр. Как, например, проекты государственно-частного партнерства в мостостроении, добавил он.

Государственная транспортная лизинговая компания вложила в развитие транспортного комплекса свыше 300 миллиардов рублей, мультипликатор по отношению к бюджетным инвестициям — один к четырем: более 70 воздушных судов, в том числе 18 «Суперджетов», 50 морских и речных судов, 30 тысяч вагонов.

«Но основное, конечно, внимание приковано к Крыму, — продолжил докладчик. — Это действительно стратегический проект, на котором мы сконцентрировали свои усилия. По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением». «Сегодня мы уже сконцентрировали свои усилия на строительстве и реконструкции трассы “Таврида”, почти 240 километров. Подготовительные работы развернуты на всех участках, завершена разработка проектной документации, и весь объем документации сдается в экспертизу. С начала летнего сезона, как позволит погода, строительные работы будут уже развернуты на всем протяжении этой трассы», — сказал он.

«Как мы говорили, нужно, чтобы и дорога, и мост синхронно вступили», — напомнил глава государства, отметив, что работы можно вести круглый год. «Будет сделано все возможное», — заверил министр.

Путин также поинтересовался, строится ли аэропорт в Ростове-на-Дону. Соколов сообщил, что он будет введен в эксплуатацию в декабре. «Вы сами как оцениваете, там все нормально?» — поинтересовался глава государства. «Все нормально, в декабре приглашаем вас на открытие этого аэропорта», — ответил министр. «Это будет первый наш аэропорт, который фактически с нуля построен, прямо в чистом поле», — заметил президент. «Такого класса — да. Есть аэропорт на Курильских островах — Итуруп, но, конечно, это аэропорт совсем другого класса», — согласился собеседник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Видео: "Союз" с экипажем МКС вернулся на Землю
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь