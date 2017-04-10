Мэр Полтавы заявил о захвате горсовета
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что не будет созывать внеочередную сессию, и пообещал обратится в полицию относительно факта блокирования Полтавского городского совета.
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что не будет созывать внеочередную сессию, и пообещал обратится в полицию относительно факта блокирования Полтавского городского совета.
«Официально обращаюсь по этому поводу в полицию и прокуратуру области, в СБУ, в председателя Полтавской ОГА — помогите городскому голове восстановить работу городских властей», — заявил Мамай изданию «Полтавщина» и добавил, что горсовет блокируют «приезжие молодые люди».
«Произошел захват админздания. При этом, это сделали 30 человек, среди них 18-летние дети. С ними я не буду вести переговоры. Последняя сессия горсовета состоялась 24 марта. Согласно закону я имею созвать следующее заседание сессии не позднее, чем 24 июня. Повторю, что я поставлю на очередной сессии вопрос о моратории на МАФы в Полтаве, этот вопрос единогласно будет принят. Также есть решение предпринимателя Виктора Степаненко остановить строительные работы в арке Газетного ряда. Перед каждой сессией я готов на согласительном совете формировать повестку дня с председателями всех фракций, — рассказал градоначальник.
Впрочем, работники Полтавского горсовета, которые не смогли утром попасть на работу
Ранее сообщалось, что в центре Полтавы протесты против постройки арки «Газетного ряда» вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.