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16:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мэр Полтавы заявил о захвате горсовета

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что не будет созывать внеочередную сессию, и пообещал обратится в полицию относительно факта блокирования Полтавского городского совета.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Официально обращаюсь по этому поводу в полицию и прокуратуру области, в СБУ, в председателя Полтавской ОГА — помогите городскому голове восстановить работу городских властей», — заявил Мамай изданию «Полтавщина» и добавил, что горсовет блокируют «приезжие молодые люди».

«Произошел захват админздания. При этом, это сделали 30 человек, среди них 18-летние дети. С ними я не буду вести переговоры. Последняя сессия горсовета состоялась 24 марта. Согласно закону я имею созвать следующее заседание сессии не позднее, чем 24 июня. Повторю, что я поставлю на очередной сессии вопрос о моратории на МАФы в Полтаве, этот вопрос единогласно будет принят. Также есть решение предпринимателя Виктора Степаненко остановить строительные работы в арке Газетного ряда. Перед каждой сессией я готов на согласительном совете формировать повестку дня с председателями всех фракций, — рассказал градоначальник.

Впрочем, работники Полтавского горсовета, которые не смогли утром попасть на работу из-за блокирования админдания, решили воспользоваться паузой в работе и организовано отправились на субботник — красить Супруновский путепровод, сообщает издание 0532.ua.

Ранее сообщалось, что в центре Полтавы протесты против постройки арки «Газетного ряда» вылились в столкновения между активистами и представителями частной охранной фирмы, в результате которых ранения, в том числе ножевые, получили несколько человек. По факту происшествия начаты пять уголовных производств, задержаны 12 человек.

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