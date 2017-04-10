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16:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Школа в Верхних Печерах Нижнего Новгорода будет введена в эксплуатацию лишь к 2022 году

Депутаты комиссии по МСУ выразили негодование такими сроками и отметили, что школа нужна уже сейчас, а не через 5 лет.

Школа в Верхних Печерах Нижнего Новгорода будет введена в эксплуатацию лишь к 2022 году. Как сообщил в ходе заседания комиссии по местному самоуправлению (МСУ) Думы Нижнего Новгорода 10 апреля директор департамента строительства горадминистрации Юрий Щеголев, участок под строительство школы достаточно сложный для освоения.

По его словам, школу в Верхних Печерах возможно будет ввести в эксплуатацию лишь к 2022 году, так как участок под нее выделен в овраге со сложным рельефом. Для начала строительства до конца 2017 года нужно будет сформировать земельный участок, так как сейчас он состоит из двух отдельных, в 2018 году провести исследование оврага, а в 2019 году построить подпорную стенку, чтобы избежать оползней. Лишь в 2020 году будет готов проект строительства школы и в 2021 году можно будет начать работы.

Депутаты комиссии по МСУ выразили негодование такими сроками и отметили, что школа нужна уже сейчас, а не через 5 лет. К тому времени ситуация с нехваткой мест в окрестных школах может стать критической. Они также предложили найти другой участок и если потребуется выкупить его. Юрий Щеголев в свою очередь отметил, что более пригодных участков в Верхних Печерах нет.

Депутат Евгений Лазарев заявил, что отсутствие нормальных участков для школ является виной горадминистрации, так как она давно не может разработать комплексный прогноз развития социальной инфраструктуры города. Он также добавил, что администрация сотрудничает с застройщиками и планирует размещение школ в местах будущих жилищных комплексов, а не там, где они нужны уже сейчас.

«Такое чувство, что администрация специально создает дефицит школьных мест в районе будущего ЖК, а потом выбивает федеральные деньги на строительство школы. В таком случае понятно, что ни о каком развитии социнфраструктуры не может идти речи», — отметил он.

В итоге депутаты комиссии по МСУ решили еще раз рассмотреть данный вопрос и прийти к решению относительно возможности переноса сроков сдачи школы в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области планирует построить 101 школу в регионе до 2025 года для ликвидации двухсменного обучения.

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