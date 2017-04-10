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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Президент США уволил члена совета по нацбезопасности

Один из ключевых советников Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, Кэтлин Макфарланд, в ближайшее время покинет совет по национальной безопасности США. Об этом сообщили ведущие американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Reuters

Уход одного из ближайших соратников господина Трампа из ключевого ведомства связывают с недавней отставкой советника президента США по нацбезопасности Майка Флинна. Как известно, в середине февраля он был вынужден покинуть свой пост после того, как его заподозрили в дезинформации коллег о своих переговорах с российским послом.

По данным американских СМИ, заменивший господина Флинна отставной генерал Херберт Макмастер сразу начал очищать совет от членов команды бывшего главы, в их число входит и Кэтлин Макфарланд.

Госпожа Макфарланд начинала свою карьеру еще в 1970-х годах с младших должностей в совете по нацбезопасности, в 1980-х работала в команде спичрайтеров Министерства обороны США, в 2006 году она предприняла неудачную попытку баллотироваться в Сенат от Республиканской партии, а с 2010 стала экспертом по вопросам национальной безопасности на телеканале Fox News. В 2016 году стало известно, что госпожа Макфарланд вошла в число советников Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.

Евгений Хвостик

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