Нового главу городского хозяйства Копейска представили коллегам

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе администрации города, глава городского округа Владимир Можин представил коллективу нового начальника на аппаратном совещании. Ранее Радионов возглавлял Октябрьский территориальный отдел администрации Копейского округа. Теперь перед ним стоят новые задачи. В пресс-службе рассказали, что одна из них — «взять под жесткий контроль предстоящую уборку территории города в рамках субботников». Также глава Копейска поручил Радионову разработать схему водоснабжения и водоотведения в Копейске. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что на выборах главы Копейска Владимир Можин получил 100% голосов. Уголовное дело его предшественника, экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении крупных взяток, передали в суд.