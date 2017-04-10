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17:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Нового главу городского хозяйства Копейска представили коллегам

КОПЕЙСК, 10 апреля, РИА ФедералПресс. На должность начальника отдела городского хозяйства Копейска назначен Андрей Радионов.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе администрации города, глава городского округа Владимир Можин представил коллективу нового начальника на аппаратном совещании. Ранее Радионов возглавлял Октябрьский территориальный отдел администрации Копейского округа. Теперь перед ним стоят новые задачи. В пресс-службе рассказали, что одна из них — «взять под жесткий контроль предстоящую уборку территории города в рамках субботников». Также глава Копейска поручил Радионову разработать схему водоснабжения и водоотведения в Копейске. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что на выборах главы Копейска Владимир Можин получил 100% голосов. Уголовное дело его предшественника, экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении крупных взяток, передали в суд.

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