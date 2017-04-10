«Национальный корпус» начал бессрочную блокаду «Сбербанка» в Киеве

«Активисты Национального Корпуса, как и было обещано ранее, пришли только что к стенам уже знакомого нам центрального отделения Сбербанка на Владимирской, чтобы теперь уже окончательно добиться завершения его работы на территории Украины. Под стенами Сбербанка наши активисты сейчас выставляют палатки Национального Корпуса, и на глазах десятков нацгвардейцев и правоохранителей, которые пришли его защищать, обустраивают территорию для бессрочной блокировки антиукраинского финансового учреждения», — говорится в заявлении.

В Харькове активисты также заявили о начале бессрочной блокады здания «Сбербанка», вход в него замуровали.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год. Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», обслуживать в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

Сбербанк России объявил о продаже украинской «дочки». Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) и частная белорусская компания. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев, владелец белорусской компании, — 55%. СМИ писали, что сумму сделки оценили в 130 млн долларов.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших банков по объему активов.