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17:18 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев дал интервью телеканалу «МИР»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.

Во время интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.

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