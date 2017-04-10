Назарбаев дал интервью телеканалу «МИР»
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.
Во время интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.
Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.