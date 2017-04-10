Прокуратура проверила степень родства у руководства Челнов

В ходе проверки были опрошены указанные в обращении должностные лица, получены сведения из учреждений, ответственных за ведение записей актов гражданского состояния.

Установлено, что доводы заявителя о том, что супруга мэра Челнов является двоюродной сестрой руководителя исполкома города, не подтвердились.

Также не нашли фактического подтверждения и указанные заявителем сведения о том, что начальник Управления архитектуры, строительства и градостроительного развития исполкома Ильмир Исхаков является племянником супруги руководителя Исполнительного комитета города Рината Абдуллина, а также о троюродном родстве начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова и директора МУП «ПАД» Фарида Киямова.