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17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура проверила степень родства у руководства Челнов

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Прокуратура Набережных Челнов по поручению прокуратуры РТ провела проверку по обращению депутата горсовета Челнов Сергея Яковлева, сообщившего о возможных родственных связях между чиновниками Автограда.

Источник: ИА Татар-информ

В ходе проверки были опрошены указанные в обращении должностные лица, получены сведения из учреждений, ответственных за ведение записей актов гражданского состояния.

Установлено, что доводы заявителя о том, что супруга мэра Челнов является двоюродной сестрой руководителя исполкома города, не подтвердились.

Также не нашли фактического подтверждения и указанные заявителем сведения о том, что начальник Управления архитектуры, строительства и градостроительного развития исполкома Ильмир Исхаков является племянником супруги руководителя Исполнительного комитета города Рината Абдуллина, а также о троюродном родстве начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова и директора МУП «ПАД» Фарида Киямова.

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