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18:51 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты обжаловали в КС закон об установлении бонуса в размере 25% от суммы штрафов для полицейских

10 апреля депутаты от Партии социалистов обратились в Конституционный суд, в связи с опротестованием законодательных норм об установлении бонуса в размере 25% от суммы штрафов, наложенных Генеральным инспекторатом полиции на физических и юридических лиц, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Речь идет об увеличении условной единицы в 2,5 раза — с 20 до 50 леев. Как отметил депутат Владимир Односталко, информационная нота правительства по данному решению не содержит четкой аргументации, чем было вызвано данное повышение.

Не было представлено обоснование, чем поможет рост условной единицы — станет ли меньше преступности, поможет ли это гражданину вернуться в юридическое поле. Мы считаем это повышение драконовским, и видим, что по всей стране в данной связи проходят протесты, — отметил народный избранник.

Социалисты требуют отменить и решение, предусматривающее, что отныне 25 процентов взимаемых штрафов будет перечисляться полицейским. По мнению фракции ПСРМ, данная норма закона также не является конституционной и стимулирует представителей органов правопорядка выписывать больше штрафов.

«Мы приходим к выводу, что данные решения были приняты только с одной целью — закрыть дефицит в бюджете. С одной стороны нам говорят, что происходит валоризация пенсий, увеличиваются зарплаты, растет экономика. С другой — эти же деньги нагло воруют у граждан», — добавил Односталко.

Депутат выразил надежду, что КС примет решение о рассмотрении запроса фракции ПСРМ и даст положительное заключение по этому поводу так же, как и в случае бесплатной аренды учебников, на которой ранее настояли через суд социалисты, передает новостной портал Bloknot-Moldova.

Напомним, решение правительства о повышении стоимость условной единицы штрафа вызвало массовое недовольство в Гагаузии. Жители автономии не раз выходили на акции протеста, требуя от кабинета министров Павла Филип отменить драконовские штрафы за различные мелкие правонарушения.

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