Социалисты обжаловали в КС закон об установлении бонуса в размере 25% от суммы штрафов для полицейских

Речь идет об увеличении условной единицы в 2,5 раза — с 20 до 50 леев. Как отметил депутат Владимир Односталко, информационная нота правительства по данному решению не содержит четкой аргументации, чем было вызвано данное повышение.



Не было представлено обоснование, чем поможет рост условной единицы — станет ли меньше преступности, поможет ли это гражданину вернуться в юридическое поле. Мы считаем это повышение драконовским, и видим, что по всей стране в данной связи проходят протесты, — отметил народный избранник.



Социалисты требуют отменить и решение, предусматривающее, что отныне 25 процентов взимаемых штрафов будет перечисляться полицейским. По мнению фракции ПСРМ, данная норма закона также не является конституционной и стимулирует представителей органов правопорядка выписывать больше штрафов.



«Мы приходим к выводу, что данные решения были приняты только с одной целью — закрыть дефицит в бюджете. С одной стороны нам говорят, что происходит валоризация пенсий, увеличиваются зарплаты, растет экономика. С другой — эти же деньги нагло воруют у граждан», — добавил Односталко.



Депутат выразил надежду, что КС примет решение о рассмотрении запроса фракции ПСРМ и даст положительное заключение по этому поводу так же, как и в случае бесплатной аренды учебников, на которой ранее настояли через суд социалисты, передает новостной портал Bloknot-Moldova.



Напомним, решение правительства о повышении стоимость условной единицы штрафа вызвало массовое недовольство в Гагаузии. Жители автономии не раз выходили на акции протеста, требуя от кабинета министров Павла Филип отменить драконовские штрафы за различные мелкие правонарушения.