Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СКР о нападении на курсантку МВД в Москве: "Цинично и аморально"
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
16:40 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Сербии заявил Маккейну, что страна не собирается вступать в НАТО

БЕЛГРАД, 10 апр — РИА Новости. Премьер и избранный президент Сербии Александр Вучич заявил в понедельник сенатору США Джону Маккейну, что республика не хочет принадлежать ни к одному военному блоку и будет сохранять свой нейтралитет.

Источник: AP 2017

Сенатор США прибыл в Белград с однодневным визитом. Он присутствовал на совместных учениях Специального противотеррористического подразделения МВД Сербии и американских сил по спецоперациям в Европе (SOCOM). Затем Маккейн провел встречу с Вучичем за закрытыми дверями.

«Я заявил сенатору Маккейну, что Сербия не хочет принадлежать ни к одному военному блоку и будет сохранять свои независимость и нейтралитет», — отметил премьер и избранный президент Сербии на брифинге по итогам встречи.

Он добавил, что в ходе разговора со стороны сенатора США не было давления о признании Сербией независимости Косово, введении санкций в отношении России и продолжении традиционного сотрудничества Белграда и Москвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп объяснил, почему взлетная полоса базы Шайрат уцелела после удара
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь