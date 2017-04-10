Премьер Сербии заявил Маккейну, что страна не собирается вступать в НАТО

Сенатор США прибыл в Белград с однодневным визитом. Он присутствовал на совместных учениях Специального противотеррористического подразделения МВД Сербии и американских сил по спецоперациям в Европе (SOCOM). Затем Маккейн провел встречу с Вучичем за закрытыми дверями.

«Я заявил сенатору Маккейну, что Сербия не хочет принадлежать ни к одному военному блоку и будет сохранять свои независимость и нейтралитет», — отметил премьер и избранный президент Сербии на брифинге по итогам встречи.

Он добавил, что в ходе разговора со стороны сенатора США не было давления о признании Сербией независимости Косово, введении санкций в отношении России и продолжении традиционного сотрудничества Белграда и Москвы.