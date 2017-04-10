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16:42 (мск), источник: УНИАН

Глава Фонда госимущества Билоус подал в отставку

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус принял решение уйти с занимаемой должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Источник: УНИАН

«Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них — в фонде. Это были нелегкие годы, но я благодарен за возможность служить своей стране в самые сложные времена», — написал Билоус.

Как сообщалось, также сегодня глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку. По ее словам, с поста главы НБУ она уйдет с 10 мая этого года. Впрочем, Гонтарева отметила, что может покинуть пост раньше указанного срока, если за это проголосует Верховная Рада.

Кроме того, о результатах своей деятельности Гонтарева готова отчитаться на пленарном заседании парламента.

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