Николай Меркушкин: «Важно принять меры, обеспечивающие безопасность и покой наших граждан»

Собравшиеся говорили о дополнительных мерах по обеспечению безопасности жителей области. Вопрос приобрел особую актуальность в свете недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда взрыв в метро унес жизни 14 человек.

«Сегодня каждый из нас должен глубоко осознать, что мы с вами живем в очень непростое, переломное время. Терроризм и экстремизм — это не абстрактные понятия, а жестокие реалии современности», — подчеркнул глава региона.

По его словам, потрясший всю страну теракт в Санкт-Петербурге бросил вызов нашему обществу. «Жители Самарской области в рамках всероссийской акции “Вместе против террора” выразили поддержку питерцам и решительно высказались против экстремизма и терроризма, за мирное и созидательное развитие России», — сказал губернатор.

Напомним, 8 апреля на площадь им. Куйбышева пришло более 50 тыс. граждан. Люди разных возрастов, национальностей и профессий были едины в одном: то, что произошло в Петербурге — зверский акт, затронувший каждого человека в стране.

«В этих условиях исключительно важно принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безопасность и покой наших граждан, — сказал губернатор. — Мы должны провести весь комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры, транспорта, жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей».

Глава региона отметил, что особенно важно работать на опережение. «Следует своевременно реагировать на возможные предпосылки к возникновению конфликтных ситуаций из-за социально-экономических, межнациональных и межконфессиональных противоречий», — подчеркнул губернатор.

О том, какие меры безопасности уже приняты силовиками, рассказал врио начальника штаба ГУ МВД РФ по Самарской области Вадим Уляшин. Особое значение уделено безопасности объектов метрополитена.

«Наряды полиции в метро усилены сотрудниками войск национальной гвардии. Кроме того, для охраны объектов метрополитена привлекаются сотрудники ОМОНа, управления войсковой охраны и военнослужащие военных частей, — рассказал Уляшин. — Дважды в день на станции задействованы кинологи со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывных веществ. Таким образом, численность личного состава, задействованная для несения службы на станциях метро, увеличена в два раза».

Безопасность усилена на всех транспортных объектах и в местах массового скопления граждан. Здесь размещены памятки о том, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов. Также сотрудники ГАИ активизировали работу в транспортом потоке, чтобы пресечь любую возможность теракта. «Всего в период с 4 апреля досмотрено 1380 машин», — рассказал Уляшин.

Кроме того, все сотрудники полиции получили инструкции по досмотру подозрительных граждан, их ручной клади и багажа. Также отработаны варианты оповещения и эвакуации граждан с оцеплением места происшествия.

В заключение глава региона поставил задачу проанализировать все, что уже было сделано и принять дополнительные меры для безопасности граждан.