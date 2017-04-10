В Латвии назвали мифом информацию о переброске в Донбасс «белых колготок»

«Поражает недостаток воображения у создателей пропаганды, которые пытаются снова вытащить на свет старый миф о женщинах-снайперах из стран Балтии (так называемых белых колготках — прим. “Ленты.ру”)», — заявили в Минобороны республики. В ведомстве также отметили, что стремление демонизировать солдат Латвии и других стран НАТО является классической информационной операцией с целью «овладеть умами и сердцами людей».

В ЛНР рассказали о переброске в Донбасс снайперш из Польши и Прибалтики

9 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что, согласно разведданным, к линии соприкосновения переброшены воюющие на стороне украинских силовиков женщины-снайперы из Прибалтики и Польши.

21 марта сообщалось, что в Донбасс прибыло подразделение «Ведьмы», входящее в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». По словам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, в Артемовск прибыл отряд, состоящий из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения.

«Белые колготки» — сленговое название отряда женщин-снайперов преимущественно прибалтийского происхождения, предположительно воевавших на стороне антироссийских сил и добровольческих отрядов в зонах боевых действий на территории государств бывшего СССР в 90-х годах прошлого века.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после предпринятой Киевом попытки силового подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях.