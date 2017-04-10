В Латвии назвали мифом информацию о переброске в Донбасс «белых колготок»
Министерство обороны Латвии прокомментировало заявление властей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о переброске к линии соприкосновения
Министерство обороны Латвии прокомментировало заявление властей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о переброске к линии соприкосновения
«Поражает недостаток воображения у создателей пропаганды, которые пытаются снова вытащить на свет старый миф о
9 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что, согласно разведданным, к линии соприкосновения переброшены воюющие на стороне украинских силовиков
21 марта сообщалось, что в Донбасс прибыло подразделение «Ведьмы», входящее в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». По словам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, в Артемовск прибыл отряд, состоящий из снайперов женского пола, известных своими преступлениями против мирного населения.
«Белые колготки» — сленговое название отряда
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после предпринятой Киевом попытки силового подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях.