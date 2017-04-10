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17:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Горадминистрация сообщила о необходимости ремонта участка нижегородского метро между «Ленинской» и «Чкаловской»

Горадминистрация сообщила о необходимости ремонта первого перегонного участка нижегородского метро — между станциями «Ленинская» и «Чкаловская».

10 апреля 2017 года в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источники в горадминистрации о том, что из-за угрозы обрушения тоннеля одна из веток метро будет закрыта на продолжительный срок.

В администрации в свою очередь заявили «эти сведения не соответствуют действительности». «Ситуацию в перегонном тоннеле между станциями “Чкаловская” и “Ленинская” критической или аварийной назвать нельзя. Этот участок нижегородского метро является объектом первой пусковой очереди и самым первым, запущенным в городе в 1985 году. Тоннель был построен по экспериментальной технологии с использованием нового на тот момент материала — пресс-бетона. Практика показала, что этот материал подвержен протечкам», — говорится в сообщении.

Изменения в состоянии тоннеля на данном участке происходили и ранее. В настоящее время, по данным администрации, своды находятся в пределах норм и допусков, состояние тоннеля не вызывает у специалистов опасений. Проверка всех систем проходит не реже одного раза в неделю. В случае возникновения подозрений устанавливаются сейсмологические датчики, и ведется круглосуточный контроль.

«В настоящее время наступила необходимость в проведении ремонта на указанном участке. Сейчас проводится обследование тоннеля, по результатам которого будет принято решение об организации ремонта. Следует подчеркнуть, что ни о какой остановке движения поездов в метро речи не идет. «Лечение» тоннельной обделки производится в «ночные окна», — отмечается в пресс-релизе.

Также в горадминистрации добавили, что на плановый ремонт метро ежегодно из бюджета города выделяется от 35 до 50 млн рублей. За последние восемь лет отремонтировано более 1000 погонных метров тоннелей. Запланированный ремонт на 2017 год — порядка 200 метров.

СПРАВКА

Строительство Нижегородского (Горьковского) метрополитена началось 17 декабря 1977 года. В этот день были вбиты первые сваи в основание станции «Ленинская». Торжественное открытие состоялось 20 ноября 1985 года. В пусковой комплекс первого участка первой очереди вошла линия протяжённостью 7,8 км с шестью станциями: «Московская», «Чкаловская», «Ленинская», «Заречная», «Двигатель Революции» и «Пролетарская»; депо и инженерный корпус.

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