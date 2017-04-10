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18:49 (мск), источник: Publika.md

Вице-председатель ДПМ Андриан Канду: дебаты по мажоритарной системе продолжат

У Демократической Партии есть достаточно голосов для того, чтобы принять в парламенте проект закона об изменении избирательной системы Молдовы.

Источник: Publika.md

Однако по словам вице-председателя ДПМ Андриана Канду, инициативу вынесут на голосование только после завершения общественных дебатов и получения положительной оценки Венецианской Комиссии, эксперты которой рассмотрят документ в июне.

Андриан Канду отметил, что сейчас у фракции ДПМ уже 40 мандатов, после того как к ней примкнули шесть независимых депутатов: Най-Симион Плешка, Ион Балан, Владимир Хотиняну, Николай Журавский, Петр Штирбате и Ангел Агаке.

«Голосов достаточно, более 50 проголосуют за проект уже во втором чтении. Благодаря дебатам поступают полезные мнения и советы по улучшению законопроекта. И дебаты на парламентской платформе продолжатся, несмотря на достаточное для принятия закона количество голосов», — заявил вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

До сих пор в поддержку мажоритарной системы собрали около 800 тысяч подписей граждан. В то же время, Андриан Канду отметил, что Демпартия осуждает попытки шантажа и давления на тех, кто поддерживает голосование по одномандатным округам.

«К сожалению, на некоторых людей, высказавшихся в поддержку изменений избирательной системы, начинают давить и даже шантажировать. Следует соблюдать право на личное мнение», — продолжил Андриан Канду.

На этой неделе дебаты по изменению избирательной системы продолжатся. На них обсудят инициативу о досрочном лишении депутатов иммунитета.

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