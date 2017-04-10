Вице-председатель ДПМ Андриан Канду: дебаты по мажоритарной системе продолжат
У Демократической Партии есть достаточно голосов для того, чтобы принять в парламенте проект закона об изменении избирательной системы Молдовы.
У Демократической Партии есть достаточно голосов для того, чтобы принять в парламенте проект закона об изменении избирательной системы Молдовы.
Однако по словам
Андриан Канду отметил, что сейчас у фракции ДПМ уже 40 мандатов, после того как к ней примкнули шесть независимых депутатов:
«Голосов достаточно, более 50 проголосуют за проект уже во втором чтении. Благодаря дебатам поступают полезные мнения и советы по улучшению законопроекта. И дебаты на парламентской платформе продолжатся, несмотря на достаточное для принятия закона количество голосов», — заявил
До сих пор в поддержку мажоритарной системы собрали около 800 тысяч подписей граждан. В то же время, Андриан Канду отметил, что Демпартия осуждает попытки шантажа и давления на тех, кто поддерживает голосование по одномандатным округам.
«К сожалению, на некоторых людей, высказавшихся в поддержку изменений избирательной системы, начинают давить и даже шантажировать. Следует соблюдать право на личное мнение», — продолжил Андриан Канду.
На этой неделе дебаты по изменению избирательной системы продолжатся. На них обсудят инициативу о досрочном лишении депутатов иммунитета.