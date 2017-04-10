Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против России

«Мы будем обсуждать возможность введения санкций, [которые затронут] безусловно, некоторых сирийских военных деятелей и, более того, некоторых российских военных, которые были вовлечены в координацию сирийских военных усилий», — сказал Джонсон.

Он также призвал Россию «сделать выбор» между сотрудничеством с президентом Сирии Башаром Асадом и странами G7. По его мнению, сотрудничество президента Владимира Путина с сирийским лидером вредит репутации России.

​​В своем Twitter глава британского внешнеполитического ведомства написал, что поддержка Россией Асада — приоритетная тема переговоров между ним и Тиллерсоном перед встречей стран G7.