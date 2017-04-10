Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Суд вынес приговор убившему трех человек экс-полицейскому
Мнение: как Россия ответит на теракт
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Пышный банкет за миллионы: чиновник поразил гостей свадьбой сына
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
17:53 (мск), источник: РБК

Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран, входящих в «Большую семерку», обсудят введение новых санкций против российских и сирийских военных деятелей, передает Reuters.

Источник: Reuters

«Мы будем обсуждать возможность введения санкций, [которые затронут] безусловно, некоторых сирийских военных деятелей и, более того, некоторых российских военных, которые были вовлечены в координацию сирийских военных усилий», — сказал Джонсон.

Он также призвал Россию «сделать выбор» между сотрудничеством с президентом Сирии Башаром Асадом и странами G7. По его мнению, сотрудничество президента Владимира Путина с сирийским лидером вредит репутации России.

​​В своем Twitter глава британского внешнеполитического ведомства написал, что поддержка Россией Асада — приоритетная тема переговоров между ним и Тиллерсоном перед встречей стран G7.

Комментарии
10
Оксана Поддубная
Я была лучшего мнения о Борисе. Он глупее даже моего любимого АБ..((
ОтветитьСсылкаПожаловаться
александр зыков
Семёрка уже неактуальна , может оказывать влияние только на африканские страны третьего мира , или на своих третьестепенных членов , типа Канады ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чиж
Вместе с США мечтает возродит колониализм былых времён! Европу прибрали почти всю к рукам. Вот с Россией проблемы! Предатели наши не отработали свои гонорары и поддержку в прессе!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
СМИ: чартерное авиасообщение с Турцией может быть приостановлено
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь