Власти разберутся с незаконной торговлей на Большой Покровской

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на оперативном совещании поручил разобраться с несанкционированной торговлей на улице Большой Покровской.

По его словам, с незаконными аттракционами на главной пешеходной улице города борются из года в год. Отметим, что разрешение на торговлю там сейчас имеют только продавцы сувениров в деревянных павильонах возле кинотеатра «Орленок».

«Чего только там нет: и лошади, и батуты, и торговля китайскими светящимися игрушками, — отметил Сергей Белов. — Несанкционированная торговля тоже процветает, а в выходные и вовсе появился киоск на колесах, продающий сухофрукты и орехи. Это уже ни в какие ворота не лезет».

Как сообщила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирина Семашко, с начала марта 2017 года в отношении нелегальных торговцев на Большой Покровской составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

«Сейчас мы разрабатываем постановление о выборе единого оператора, который будет заниматься организацией ярмарочных мероприятий на центральных улицах города», — уточнила Ирина Семашко.

Речь идет о Большой Покровской и Рождественской улицах. Этот же оператор будет следить за внешним видом торговых объектов и порядком на площадках. Глава администрации поручил очистить центральную улицу города от незаконных предпринимателей в кратчайшие сроки, а также разработать регламентирующий деятельность на данной территории документ. Также Белов потребовал штрафовать нарушителей правил торговли ежедневно и наказывать водителей за въезд и парковку на пешеходной зоне.