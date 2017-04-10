Власти разберутся с незаконной торговлей на Большой Покровской
Сергей Белов поручил штрафовать нарушителей правил торговли на Большой Покровской ежедневно.
Сергей Белов поручил штрафовать нарушителей правил торговли на Большой Покровской ежедневно.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на оперативном совещании поручил разобраться с несанкционированной торговлей на улице Большой Покровской.
По его словам, с незаконными аттракционами на главной пешеходной улице города борются из года в год. Отметим, что разрешение на торговлю там сейчас имеют только продавцы сувениров в деревянных павильонах возле кинотеатра «Орленок».
«Чего только там нет: и лошади, и батуты, и торговля китайскими светящимися игрушками, — отметил Сергей Белов. — Несанкционированная торговля тоже процветает, а в выходные и вовсе появился киоск на колесах, продающий сухофрукты и орехи. Это уже ни в какие ворота не лезет».
Как сообщила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирина Семашко, с начала марта 2017 года в отношении нелегальных торговцев на Большой Покровской составили 19 протоколов об административных правонарушениях.
«Сейчас мы разрабатываем постановление о выборе единого оператора, который будет заниматься организацией ярмарочных мероприятий на центральных улицах города», — уточнила Ирина Семашко.
Речь идет о Большой Покровской и Рождественской улицах. Этот же оператор будет следить за внешним видом торговых объектов и порядком на площадках. Глава администрации поручил очистить центральную улицу города от незаконных предпринимателей в кратчайшие сроки, а также разработать регламентирующий деятельность на данной территории документ. Также Белов потребовал штрафовать нарушителей правил торговли ежедневно и наказывать водителей за въезд и парковку на пешеходной зоне.