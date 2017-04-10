В потасовке у офиса «Сбербанка» в Харькове пострадал полицейский

Представители партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», почти месяц блокировали работу украинской «дочки» «Сбербанка». Блокада ненадолго была прекращена, однако они заявили о намерении с 10 апреля снова ее возобновить. Ранее в понедельник «Сбербанк» сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения.

«Согласно информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, полицейского с ожогами обоих глаз отправили в больницу. Ему в лицо распылили газовый баллончик», — сообщается в понедельник на сайте телеканала.

Как отметила Баранник, во второй половине дня столкновений возле здания банка не наблюдалось. «Только утром была толкотня. Сейчас и полицейские спокойно стоят, и участники акции. В целом ситуация контролируемая», — сказала она, подчеркнув, что у нее есть данные только относительно одного полицейского, который получил ожоги глаз.

«Я не могу сказать, будет ли проводиться служебная проверка, при каких обстоятельствах он получил эти ожоги», — добавила представитель полиции. Баранник подчеркнула, что ни один человек еще не задержан, решается вопрос квалификации происходящего.

Ранее члены партии «Национальный корпус» сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В «Нацкорпусе» подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.