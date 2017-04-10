Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19:23 (мск), источник: Ведомости

Правительство поддержало поправки в закон о митингах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон о митингах, внесенные Ириной Белых. В проекте отзыва Белого дома, с которым ознакомились «Ведомости», сказано, что поправки поддерживаются, замечаний к ним нет.

В среду Госдума уже приняла в первом чтении законопроект избранной от Москвы Ирины Белых («Единая Россия»), который приравнивает встречи парламентариев с избирателями к митингам.

В пятницу собеседники «Ведомостей» сообщили, что срок подачи уведомлений о встречах депутатов в избирателями может быть сокращен, а местные власти будут нести ответственность в случае непредоставления площадок для встреч, рассказали несколько собеседников, близких к руководству Госдумы.

По итогам обсуждений поправок в Думе, ее руководство приняло решение создать рабочую группу по работе над поправками, в первый раз она собралась уже в понедельник. От ЛДПР участвовали Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, от эсеров — Олег Шеин и Олег Нилов, от коммунистов — Юрий Синельщиков и Алексей Куринный, от единороссов — Ирина Белых и Эрнест Валеев.

По встречам с посещениями пришли к полному взаимопониманию, должны быть подготовлены поправки, рассказал «Ведомостям» Лебедев: уведомления можно подавать за три дня, заявку может оформлять не сам депутат, а за непредоставление помещения чиновник должен нести административную ответственность. Вопросы возникли с уличными встречами, продолжает депутат: «В этих встречах много спонтанности и вопросы по этой теме только у оппозиционных фракций. Поэтому будем встречаться еще раз до конца апреля. Подготовим свои предложения по этой части».

Поправки Белых в закон о митингах обязывают согласовывать с местными властями место и время встречи за 7−10 дней, сейчас уведомление не нужно, если встреча не проходит в форме митинга или шествия. По мнению единороссов, законопроект принимается для безопасности граждан и нормальной работы городских служб.

В марте Мосгорсуд отказал КПРФ в оспаривании аналогичного закона, принятого на уровне Москвы. Собеседник в аппарате думы отмечает, что законопроект — инициатива Администрации президента, а задача Думы — сделать его лучше, на сколько это возможно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Teslа стала самым дорогим автоконцерном США
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Глава МИД Британии призвал Россию выбрать между Асадом и G7
«Металлург» обыграл СКА во втором матче финала Кубка Гагарина
СМИ: чартерное авиасообщение с Турцией может быть приостановлено
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Находящихся в Египте россиян призвали проявлять осмотрительность
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь