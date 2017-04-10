Нил Горсач приведен к присяге в качестве верховного судьи США

По законодательству США, Горсач должен был принести две присяги до того, как занять эту должность. Так, первая церемония состоялась в закрытом режиме в Верховном суде, а вторая — в Розовом саду в Белом доме.

«Я обещаю вам, что буду делать все, что в моих силах для того, чтобы полностью служить конституции и законам нашего великого народа», — сказал Горсач. «Я никогда не забуду того, что если кому-то дано много (возможностей — ИФ), то от него и многого ожидают», — добавил он.

На прошлой неделе американский сенат после долгих дискуссий одобрил кандидатуру 49-летнего Горсача на пост Верховного судьи. Он стал 113-м членом Верховного суда США.