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19:49 (мск), источник: Интерфакс

Нил Горсач приведен к присяге в качестве верховного судьи США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Нил Горсач принял в понедельник присягу в качестве Верховного судьи США и вскоре приступит к выполнению обязанностей на этом посту, сообщает телеканал Fox News.

По законодательству США, Горсач должен был принести две присяги до того, как занять эту должность. Так, первая церемония состоялась в закрытом режиме в Верховном суде, а вторая — в Розовом саду в Белом доме.

«Я обещаю вам, что буду делать все, что в моих силах для того, чтобы полностью служить конституции и законам нашего великого народа», — сказал Горсач. «Я никогда не забуду того, что если кому-то дано много (возможностей — ИФ), то от него и многого ожидают», — добавил он.

На прошлой неделе американский сенат после долгих дискуссий одобрил кандидатуру 49-летнего Горсача на пост Верховного судьи. Он стал 113-м членом Верховного суда США.

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