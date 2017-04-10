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20:22 (мск), источник: РИА Новости

Маккейн рассказал, как США должны вести себя с Россией в Сирии

БЕЛГРАД, 10 апр — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн рассказал о необходимых, по его мнению, шагах, которые должен предпринять Вашингтон в отношении РФ по вопросу конфликта в Сирии в ходе своего визита в Белград в понедельник.

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Днем Маккейн провел встречу за закрытыми дверями с премьером и избранным президентом Сербии Александром Вучичем, после которой состоялась краткая пресс-конференция. В своем заявлении для СМИ сенатор США коснулся темы использования химического оружия в Сирии, обвинив в этом официальный Дамаск и Москву. По его словам, данный вопрос должен стать первым в повестке дня в ходе ожидаемого 11−12 апреля визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию.

«Надеюсь, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву приведет к соглашению с Россией, что она не позволит больше Сирии использовать химическое оружие», — заявил сенатор.

Маккейн затем перечислил, что, как он считает, должна сделать администрация США для урегулирования сирийского конфликта.

«Уверен, что США в первую очередь должны указать русским, что такие страшные преступления в нынешнем мире неприемлемы. Во-вторых, я бы потрудился, чтобы мы обучили и оснастили некоторых из тех, кто борется против (президента САР Башара) Асада. В-третьих, я бы препятствовал тому, чтобы российские силы вылетали из тех частей страны, если не перестанут использовать данное оружие. А затем мы должны организовать мирные переговоры, которые должны остановить конфликт, в ходе которого 420 тысяч человек погибло, а 6 миллионов стали беженцами, заполнившими Европу, в том числе и Сербию», — подчеркнул Маккейн.

«Конфликт необходимо довести переговорами до края, чтобы Асад и (президент России Владимир) Путин поняли, что не могут в нем победить военными методами», — резюмировал он.

Комментарии
21
Борис
Прав Маккейн, всё верно сказано.
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Павлик Ткач
Неприятно, что Вучич опустился до такого низкого уровня официальных встреч, как прием полумного дряхлеющего, с маниакальными идеями, сенатора, пускай даже и из США.
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Анатолий Татищев
нее ребята пиндосы так там нагадили что должны в комнату переговоров задом на перёд входить
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