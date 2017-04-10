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22:09 (мск), источник: Actualitati.md

Демократы нашли голоса для изменения избирательной системы

У правящей коалиции достаточно голосов, чтобы изменить избирательную систему путем перехода к одномандатному голосованию, сообщает Actualitati.md со ссылкой на Noi.md.

Источник: Actualitati.md

Информацию подтвердил спикер Андриан Канду.

По его словам, депутаты парламентского большинства готовы поддержать в парламенте предложенные поправки, тем не менее проект не будет выдвинут до заключения Венецианской комиссии.

У нас достаточно голосов, более 50, чтобы за проект закона проголосовали даже и во втором чтении. Коллеги предложили проголосовать в первом чтении, а после получения заключения от Венецианской комиссии во втором. Однако я уговорил их не спешить, так как и дискуссии играют свою роль, в процессе могут появиться идеи, которые приведут к улучшению законопроекта, сказал Канду.

Председатель парламента отказался назвать имена тех 50 депутатов, которые готовы поддержать изменение избирательной системы, и не уточнить, есть ли среди них представители ЛП, которые заявили ранее, что они против перехода к одномандатному голосованию.

Вместе с тем Канду отметил, что до настоящего времени было собрано около 800 тыс. подписей граждан, выступающих за переход к одномандатному голосованию.

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