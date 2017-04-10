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22:07 (мск), источник: Actualitati.md

Румыния вводит транзитные визы для молдаван

В канун пасхальных праздников, а также в связи с ростом числа граждан, которые вернутся в Молдову, Румыния вводит транзитные визы.

Источник: Actualitati.md

Теперь чтобы провести праздники рядом с близкими, для пересечения границы и проезда транзитом через территорию Румынии в направлении Республики Молдова по молдавскому свидетельству о возвращении на документе требуется румынская транзитная виза, передает Viza.md.

Чтобы получить транзитную визу, граждане должны обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.

Это положение не относится к молдаванам, которые имеют действующий вид на жительство, выданный государствами-членами Европейского Союза, которые по возвращении в Республику Молдова используют свидетельство на возвращение (белый паспорт).

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