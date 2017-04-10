Румыния вводит транзитные визы для молдаван
В канун пасхальных праздников, а также в связи с ростом числа граждан, которые вернутся в Молдову, Румыния вводит транзитные визы.
В канун пасхальных праздников, а также в связи с ростом числа граждан, которые вернутся в Молдову, Румыния вводит транзитные визы.
Теперь чтобы провести праздники рядом с близкими, для пересечения границы и проезда транзитом через территорию Румынии в направлении Республики Молдова по молдавскому свидетельству о возвращении на документе требуется румынская транзитная виза, передает Viza.md.
Чтобы получить транзитную визу, граждане должны обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.
Это положение не относится к молдаванам, которые имеют действующий вид на жительство, выданный