Румыния вводит транзитные визы для молдаван

Теперь чтобы провести праздники рядом с близкими, для пересечения границы и проезда транзитом через территорию Румынии в направлении Республики Молдова по молдавскому свидетельству о возвращении на документе требуется румынская транзитная виза, передает Viza.md.

Чтобы получить транзитную визу, граждане должны обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.