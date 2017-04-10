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21:46 (мск), источник: Интерфакс

США пригрозили новыми ударами по Сирии в случае повторения химатак

В Вашингтоне добавили, что не могут представить мир в этой стране при президентстве Башара Асада.

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — В Вашингтоне не исключают, что в случае новой химической атаки по Сирии могут быть нанесены новые удары, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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«Если мы увидим такого рода действия (химатаки — ИФ) снова, мы оставляем открытой возможность будущих (силовых) действий», — сказал он в понедельник на брифинге.

Он также добавил, что не может представить мирную и стабильную Сирию под руководством действующего президента Башара Асада.

США в ночь на 7 апреля нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Трампа с момента его вступления в должность.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром «Шайрат», с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Комментарии
5
Михаил Зирюкин
Крым присоеденили и не тресли ни чем!
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Михаил Зирюкин
опять потресут пробиркой и начинают бомбить . вот вся Америка. Нужно нам потрести каким нибудь пакетом и присоеденить к себе Донецк и Луганск
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Владимир Гринёв
ИГиловцы много раз применяли хим.оружие и сами его производили. Не тому Трамп грозит. Не валяй дурака Америка..
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